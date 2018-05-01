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Нетаньяху сообщил Путину о касающихся ядерной программы Ирана разведданных
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    Нетаньяху сообщил Путину о касающихся ядерной программы Ирана разведданных

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    Нетаньяху сообщил Путину о касающихся ядерной программы Ирана разведданных

    Тель-Авив, 1 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил главе российского государства Владимиру Путину о новых разведывательных данных, касающихся ядерной программы Ирана, и предложил прислать рабочую группу для тщательного изучения материалов. Об этом во вторник заявил высокопоставленный источник в Иерусалиме.

    «В состоявшемся после этого телефонном разговоре Нетаньяху проинформировал президента Путина о содержании материалов. Он пригласил рабочую группу для ознакомления с ними», — передает слова источника РИА Новости.

    Собеседник также добавил, что в настоящее время не решено, «будет ли это сделано в России или в Израиле».

    Напомним, накануне глава израильского правительства рассказал, что в распоряжение Тель-Авива попали почти 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, бесспорно доказывают, что у атомной программы Ирана была тайная военная составляющая под названием «проект Амад».

    Автор: Дана Балан
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