Уральский ученый заявил, что разгадал тайну перевала Дятлова

Москва, 1 мая. Последний снимок из фотоаппарата Семена Золотарева — одного из участников печально известного похода группы под руководством Игоря Дятлова — таит в себе разгадку тайны перевала. Об этом заявил уральский исследователь Валентин Дегтерев.

Дегтерев заявил, что разгадал тайну перевала Дятлова, где в 1959 году погибли туристы. По его словам, разгадка все это время таилась на последнем снимке Золотарева.

«Я нашел невероятную фотографию, — констатировал он. — Но, как не странно, она объясняет все нюансы, может ответить на любые вопросы по причинам гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году».

Исследователь пояснил, что фотографию считали браком, однако выставляли на обозрение вместе с другими предсмертными снимками туристов.

Предполагалось, что хозяин фотоаппарата зафиксировал на снимке свою сломанную руку. Однако ученый убежден, что на снимке заснят момент небольшого ядерного взрыва.

«Теперь мне понятно, что люди получили ожоги роговицы глаза, ожоги, контузия и переломы, — заметил Дегтерев. — Были вынуждены бежать из палатки, падали на снег. Они ничего не видели. Поэтому не смогли потом вернуться».

Исследователь также заметил, что на могиле Золотарева была обнаружена небольшая радиоактивность, которой в других местах Ивановского кладбища нет.

Ранее Дегтерев обнаружил на так называемом уральском перевале Дятлова следы загадочного аэродрома.