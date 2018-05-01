Пять альпинистов погибли от переохлаждения в швейцарских Альпах

Женева, 1 мая. Число альпинистов, погибших от переохлаждения в швейцарских Альпах, достигло пяти. Еще четыре человека находятся в критическом состоянии, сообщает полиция кантона Вале.

«Поздно вечером 30 апреля умер пятый пострадавший», — рассказали правоохранители.

Семьи всех жертв уже проинформированы. Напомним, что в понедельник спасатели обнаружили в районе Аролла группу из 14 альпинистов, среди которых были граждане Франции, Италии, Германии. Они были застигнуты врасплох бураном и не смогли достаться до места отдыха — приюта «Виньетт».

Один из альпинистов был найден мертвым. Еще четверо скончались уже в больнице.