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Пять альпинистов погибли от переохлаждения в швейцарских Альпах
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    Пять альпинистов погибли от переохлаждения в швейцарских Альпах

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    Пять альпинистов погибли от переохлаждения в швейцарских Альпах

    Женева, 1 мая. Число альпинистов, погибших от переохлаждения в швейцарских Альпах, достигло пяти. Еще четыре человека находятся в критическом состоянии, сообщает полиция кантона Вале.

    «Поздно вечером 30 апреля умер пятый пострадавший», — рассказали правоохранители.

    Семьи всех жертв уже проинформированы. Напомним, что в понедельник спасатели обнаружили в районе Аролла группу из 14 альпинистов, среди которых были граждане Франции, Италии, Германии. Они были застигнуты врасплох бураном и не смогли достаться до места отдыха — приюта «Виньетт».

    Один из альпинистов был найден мертвым. Еще четверо скончались уже в больнице.

    Автор: Алексей Громов
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