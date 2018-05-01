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Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону последние события в Сирии
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    Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону последние события в Сирии

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    Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону последние события в Сирии

    Анкара, 1 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры. Соответствующую информацию приводит источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.

    «Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить последние события в Сирии и Хомсе», — отметил он, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, министры иностранных дел России, Турции и Ирана продемонстрировали единство и готовность к восстановлению мирной жизни в Сирии, несмотря на попытки извне помешать этому процессу. РФ, Иран, Турция также выступили против попыток территориального раздела Сирии под предлогом борьбы с терроризмом.

    Напомним, несколько дней назад Лавров сообщил, что борьба с террористами в Сирийской республике будет бескомпромиссной, даже в зонах деэскалации.

    Автор: Тимур Румянцев
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