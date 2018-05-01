Сирия вернула север Хомса без боя: корреспондент ФАН запечатлел напугавшую боевиков колонну САА

Боевики, дислоцирующиеся внутри анклава между Хомсом и Хамой, решили сдать территории военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) без боя, увидев те мощные силы правительственных войск и союзных отрядов, которые были стянуты к Растанскому котлу. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР запечатлел мощную военную колонну САА, остановившуюся на шоссе вблизи своих передовых позиций в этом районе.

Наш репортер двигался вдоль конвоя правительственных сил на автомобиле и помимо техники также снял на видео нескольких растерянных сирийских бойцов, которым даже не пришлось ничего делать, чтобы освободить оккупированный исламистами район к северу от Хомса. Предполагается, что наибольший ужас на боевиков произвела новость об участии в операции по зачистке Растанского котла спецотрядов «Силы Тигра».

Кроме того, ключевую роль в этом также сыграли офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Представители оппозиционных группировок настояли, чтобы Москва выступила посредником и чтобы именно военная полиция РФ, а не военнослужащие армии САР наблюдала за процессом эвакуации. В настоящий момент стороны обсуждают условия капитуляции и порядок вывода сил вооруженной оппозиции из региона.

Радикалам, не входящим в группировку «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ) и не замешанным в военных преступлениях против мирного населения, предоставляется возможность остаться в этом районе на границе провинций Хама и Хомс, получить амнистию и присоединиться к сирийским войскам в рамках дальнейших операций по зачистке оставшихся анклавов боевиков. Остальные же будут вывезены в Идлиб.

Города Ар-Растан, Талль-Бисса, Аль-Ганту и другие населенные пункты в этом районе были захвачены джихадистами почти в самом начале сирийского конфликта — еще в 2012-м году. Уже на протяжении шести лет этот регион, таким образом, находится в оккупации не только отрядов оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА), но и террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

1 Организация запрещена на территории РФ.