Предполагаемого террориста арестовали в Великобритании

Москва, 1 мая. Мужчина, прибывший из Франции в Великобританию, был арестован во вторник по подозрению в терроризме, говорится в пресс-службе полиции.

Как стало известно, 42-летний мужчина приехал на автобусе и был арестован во вторник, 1 мая, в городе Фолкстон, расположенном на юге Соединенного Королевства.

«Он был арестован в Фолкстоне около 00.50 сегодня (2.50 мск — ред.), во вторник», — отмечается в сообщении.

Мужчина был доставлен в полицейский участок графства Кент, где продолжает находиться. Есть данные, что его арест как-то связан с конфликтов в Сирии.