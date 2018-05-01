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Предполагаемого террориста арестовали в Великобритании
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    Предполагаемого террориста арестовали в Великобритании

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    Предполагаемого террориста арестовали в Великобритании

    Москва, 1 мая. Мужчина, прибывший из Франции в Великобританию, был арестован во вторник по подозрению в терроризме, говорится в пресс-службе полиции.

    Как стало известно, 42-летний мужчина приехал на автобусе и был арестован во вторник, 1 мая, в городе Фолкстон, расположенном на юге Соединенного Королевства.

    «Он был арестован в Фолкстоне около 00.50 сегодня (2.50 мск — ред.), во вторник», — отмечается в сообщении.

    Мужчина был доставлен в полицейский участок графства Кент, где продолжает находиться. Есть данные, что его арест как-то связан с конфликтов в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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