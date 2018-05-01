Уборщик нашел золотые слитки в мусорном баке сеульского аэропорта

Сеул, 1 мая. Уборщик обнаружил в урне международной воздушной гавани в южнокорейском городе Инчхон килограммовые слитки золота на общую сумму 350 миллионов вон (порядка 327 тыс. долларов). Об этом пишет издание South China Morning Post.

A janitor may become the legitimate owner of seven bars of gold, worth US$327,000, which he found in a garbage bin https://t.co/RKdmY3R8q3 — SCMP News (@SCMP_News) May 1, 2018

По данным издания, владелец золотых слитков до сих пор не объявлялся. Отмечается, что в том случае, если хозяин богатства не даст о себе знать в ближайшие полгода, официальным владельцем слитков станет уборщик.

Если владелец все же будет найден, то, согласно закону Южной Кореи обнаруживший золото сотрудник аэропорта получит 20% от рыночной стоимости золота или 17,5 миллионов вон (163 тыс. долларов).

Однако, если найденные слитки каким-то образом связаны с незаконной и преступной деятельностью, то уборщик ничего не получит.