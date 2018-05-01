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Уборщик нашел золотые слитки в мусорном баке сеульского аэропорта
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    Уборщик нашел золотые слитки в мусорном баке сеульского аэропорта

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    Уборщик нашел золотые слитки в мусорном баке сеульского аэропорта

    Сеул, 1 мая. Уборщик обнаружил в урне международной воздушной гавани в южнокорейском городе Инчхон килограммовые слитки золота на общую сумму 350 миллионов вон (порядка 327 тыс. долларов). Об этом пишет издание South China Morning Post.

    По данным издания, владелец золотых слитков до сих пор не объявлялся. Отмечается, что в том случае, если хозяин богатства не даст о себе знать в ближайшие полгода, официальным владельцем слитков станет уборщик.

    Если владелец все же будет найден, то, согласно закону Южной Кореи обнаруживший золото сотрудник аэропорта получит 20% от рыночной стоимости золота или 17,5 миллионов вон (163 тыс. долларов).

    Однако, если найденные слитки каким-то образом связаны с незаконной и преступной деятельностью, то уборщик ничего не получит.

    Автор: Дана Балан
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