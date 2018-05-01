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Китайские компании взяли под контроль эмоции сотрудников
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    Китайские компании взяли под контроль эмоции сотрудников

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    Китайские компании взяли под контроль эмоции сотрудников

    Пекин, 1 мая. Китайские компании внедрили систему, которая позволяет контролировать эмоциональное состояние сотрудников.

    В настоящее время на уникальную систему по отслеживанию эмоций сотрудников перешли 10 корпораций. Их рабочим приходится носить на производстве головные уборы со встроенными сенсорами мозговых волн. Датчики позволяют фиксировать мозговую активность сотрудников.

    По мнению представителей китайских корпораций, это позволит повысить эффективность работы — технология выстраивает индивидуальный график. Если сотрудник находится в депрессии, ему дают больше перерывов. Если работник устал — технология передает тревожный сигнал.

    Как утверждают представители State Grid Zhejiang Electric Power, система позволила повысить выручку на 315 миллионов долларов c 2014 года.

    Китайские компании взяли под контроль эмоции сотрудников

    Автор: Катерина Тимошенская
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