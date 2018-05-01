Железный человек не принял Дэдпула в команду «Мстителей»

Лос-Анджелес, 1 мая. Канадский актер Райан Рейнольдс поздравил съемочную команду фильма «Мстители: война бесконечности» с успешным стартом в прокате. Поздравление он сделал в стиле своего знаменитого героя Дэдпула.

Так, в Twitter актера появилась фотография, на котором изображен документ, в котором Тони Старк, более известный как Железный человек, отказывает Дэдпулу в просьбе присоединиться к Мстителям.

From a guy who never knows when to quit, I’m glad you guys never did. Congrats #Avengers. pic.twitter.com/voJshTKx5E — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 29, 2018

Напомним, что Дэдпул также является частью вселенной Marvel, однако до определенного момента права на него принадлежали студии Fox. После того, как кинокомпания Disney купила студию Fox, права на персонажей вернулись Marvel Studios, которая также находится под контролем Disney.

Отметим, что выход сиквела «Дэдпула» запланирован на 16 мая 2018 года.