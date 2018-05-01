В BMW признались, что выпуск электрокаров обходится слишком дорого

Мюнхен, 1 мая. На европейском, китайском и американском рынках продолжают набирать популярность электрокары, из-за чего автомобильные концерны вынуждены инвестировать все больше средств на разработку этого транспорта. Представители немецкого автомобильного гиганта BMW рассказали, с какими трудностями пришлось столкнуться при электрификации своего модельного ряда.

Немецкий концерн не сможет наладить серийный выпуск электромобилей до 2020 года из-за технологических ограничений. На сегодняшний день производитель не может рассчитывать на большой доход при выходе на рынок электрической модели, тогда как автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) позволяют спокойно вести предпринимательскую деятельность.

Впрочем, через пару лет технологии могут шагнуть так далеко, что ситуация кардинально изменится, пишет портал Motor1.

По словам председателя совета директоров BMW AG Харальда Крюгера, современные электрокары бренда оборудуют силовыми установками четвертой генерации, но их производство обходится крайне дорого.

Однако следующее поколение двигателей позволит значительно сократить затраты на производство, уверен он. Крюгер отметил, что концерн намерен вложить минимум 100 млн долларов в разработку шестого поколения полностью электрических моторов. К 2025 году BMW планирует выпускать 12 моделей электрокаров и 13 гибридов.