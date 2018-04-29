Эксперты назвали четыре варианта выхода «Русала» из-под американских санкций | Новости
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Эксперты назвали четыре варианта выхода «Русала» из-под американских санкций
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    В Минтруде подсчитали, сколько россиян будут получать повышенную зарплату с 1 мая

    В Минтруде подсчитали, сколько россиян будут получать повышенную зарплату с 1 мая

    8:31   1 Мая 2018
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    Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил позицию РФ по ядерной сделке с Ираном

    Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил позицию РФ по ядерной сделке с Ираном

    23:07   30 Апреля 2018
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    Израиль частично закрыл свое воздушное пространство из-за опасения обстрелов

    Израиль частично закрыл свое воздушное пространство из-за опасения обстрелов

    21:35   30 Апреля 2018
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    Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

    Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

    14:10   30 Апреля 2018
    1124