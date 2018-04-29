Эксперты назвали четыре варианта выхода «Русала» из-под американских санкций

Экономический обозреватель Федерального агентства новостей нашел несколько путей спасения российского алюминиевого гиганта от американских санкций.

Олег Дерипаска согласился снизить свою долю в холдинге En+ ниже 50%, и это позволит выполнить условия для снятия санкций с «алюминиевого монополиста» (UC Rusal). Претендентов на покупку доли в бизнесе олигарха еще нет, все переговоры впереди. Но оценить имеющиеся варианты можно уже сейчас.

Напомним предысторию. Американское правительство 6 апреля расширило свои санкции еще на 38 физических и юридических лиц из России. В частности, под них попал Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании UC Rusal, En+, «Группа ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», «Евросибэнерго», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент», «Русские машины» и En+.

Активы физических и юридических лиц из списка, опубликованного министерством финансов США, подлежат блокировке в на территории Соединенных Штатов, американским компаниям и гражданам запрещено вести с ними бизнес начиная с 7 мая, а попавшие под санкции лица не могут получить американскую визу.

Однако 23 апреля Минфин США заявил, что целью санкций не было «причинить ущерб людям, выполняющим тяжелую работу и зависящим от «Русала» и его дочерних компаний», а поэтому ограничения [с компании] могут быть сняты, если Дерипаска перестанет ее контролировать. Также разрешение на работу с «Русалом» было продлено до 23 октября 2018 года.

Через четыре дня, 27 апреля, En+ приняла эти условия. В официальном релизе компании сказано, что «Олег Дерипаска в принципе согласился на просьбу главы совета директоров лорда Баркера снизить свою долю участия в компании до уровня ниже 50%. Кроме того, Дерипаска согласился с предложением председателя о том, что он выйдет из совета и даст согласие на новые назначения в совет, с тем, чтобы большинство в нем было у независимых директоров».

Цена вопроса

Последний раз En+ раскрывала состав акционеров в ноябре 2017 года, по итогам размещения своих акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Тогда доля структур Олега Дерипаски составляла 65,2%, членов его семьи — 11,4%, банка ВТБ — 3,8%, китайская AnAn Group — 6,25% (находятся в залоге у ВТБ).

Пока непонятно, от какой доли владения в En+ придется отказаться Дерипаске. Холдингу принадлежат 48% акций UC Rusal, но, по соглашению с остальными акционерами, именно холдинг является там контролирующим партнером.

Минимально возможная «потеря контроля» — это снижение доли в En+ ниже 50%. Именно об этом и говорится в заявлении компании. Вместе с семьей Олег Дерипаска контролирует 76,6% в капитале En+. Значит, ему придется найти покупателя минимум 26,6% акций, что по итогам торгов на Московской бирже 28 апреля стоит 56,7 млрд рублей или 914 млн долларов по курсу ЦБ.

По просьбе Федерального агентства новостей финансовые эксперты оценили все варианты такой продажи.

Назад пойдешь: национализация

Российское правительство могло бы выкупить долю Олега Дерипаски или всех акционеров En+.

«Приватизация может быть в двух вариантах, — заявил ФАН заместитель генерального директора инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров. — Первый я бы назвал временным, он подходит для более быстрой продажи компании в частные руки в будущем. «Русал» перейдет под контроль государства с использованием одного из институтов развития, например, ВЭБа. Это позволит снять угрозы для текущей деятельности компании. Второй вариант подразумевает более длительное нахождение актива у государства. В этом случае покупателем могло бы выступать правительство в лице Росимущества».

Сейчас государство в сегменте цветной металлургии в нашей стране не владеет значимыми активами, и приобретение «Русала» ситуацию бы изменило. Тем более для покупки момент довольно удачный, потому что в сравнении с аналогами «Русал» является одним из самых дешевых в мире.

Вопрос, согласятся ли американцы в случае приватизации «Русала» снять с компании санкции.

«Для России приватизация будет неплохим вариантом, но думаю, Вашингтон сочтет такой вариант абсолютно неприемлемым. Впрочем, дальше ситуация перейдет в дипломатическую плоскость, и предсказать ее исход сложно», — заявил ФАН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Тем не менее, правительство приватизацию «Русала» пока не рассматривает.

«Мы еще не слышали желание собственников пойти по пути национализации», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прямо пойдешь: выкуп акций самим «Русалом»

Такая практика широко распространена и в мире, и в России. Например, компании выкупают собственные акции, когда те стоят дешево, чтобы удержать их цену от еще большего падения, а потом продать с прибылью.

Также собственные акции часто покупаются для опционных программ, когда ими премируют сотрудников. По закону, собственными акциями на балансе предприятия нельзя голосовать, на них не начисляются дивиденды и они должны быть проданы или ликвидированы в течение года.

«Вариант с выкупом компанией хороший. Однако если на покупку будет получен кредит, то акции придется обязательно продавать, иначе средств его гасить не будет», — полагает Дмитрий Александров.

Налево пойдешь: продажа иностранным инвесторам

«Рассказывая, что государство не должно никуда вмешиваться в экономике, американцы на практике поступают наоборот. Не имея возможности взломать Россию политически, они теперь попытаются взломать наши компании по отдельности, — говорит Василий Колташов. — США продолжат так поступать и дальше, считая, что это — нормальное поведение в новой эпохе. Мир перевернулся. И такое теперь будет происходить не только с российскими компаниями».

Однако долю Олега Дерипаски вряд ли купят американские компании или граждане. Главным образом потому, что запрет Минфина США на любые отношения с Дерипаской и его компаниями в первую очередь касается именно их.

«Хотя американский алюминиевый гигант Alcoa мог бы поучаствовать в покупке «Русала». Может быть, европейцы заинтересуются. Легкость, с которой минфин США пошел на ослабление санкций, показывает, что давление, и довольное серьезное, со стороны европейских союзников на Вашингтон имеет место, — говорит Дмитрий Александров. — Но контроль купить им не дадут, а входить в актив миноритарием в такой ситуации вряд ли кто-то решится».

Теоретически выкупить долю Олега Дерипаски могли бы и его нынешние партнеры: китайская AnAn Group (ей принадлежат 6,25% акций En+) и швейцарский трейдер Glencore (владеет 8,75% UC Rusal). Обе иностранные компании имеют опыт крупных сделок в нашей стране.

Компания Glencore в декабре 2016 года участвовала в приватизации 19,5% акций «Роснефти», в сентябре 2017 года продала свою долю в российской нефтяной компании китайскому холдингу CEFC. Последний является владельцем AnAn Group.

Направо пойдешь: продажа российским инвесторам

Этот вариант опрошенные ФАН эксперты рассматривают как наиболее вероятный, хотя и здесь все непросто.

«Любой российский покупатель будет сильно рисковать, потому что неизвестно, как американский Минфин воспримет такую сделку. В Вашингтоне могут решить, что покупатель тоже имеет близкие связи с Кремлем. Мол, сама покупка «Русала» в такой ситуации это доказывает», — обращает внимание Дмитрий Александров.

Для США удобен иностранный владелец «Русала» или En+, для России — лучше кто-то из российских граждан», отмечает Василий Колташов.

Продажа своих активов гражданину России удобна и самому Дерипаске — хотя бы тем, что расчеты могут проходить в рублях. А значит, продавец получит деньги несмотря на американские санкции. Продав же «Русал» иностранцам, Дерипаска вряд ли увидит деньги до снятия с него персональных санкций.

Так, когда несколько дней назад швейцарская Sulzer выкупила за 560 млн долларов 15% своих акций у Виктора Вексельберга, другого попавшего под санкции российского предпринимателя, средства остались замороженными на специальном счете. Если покупателем «Русала» или En+ станет предприниматель из России, проще будет и профинансировать сделку.

Например, говорит Дмитрий Александров, покупатель может получить кредит под залог приобретаемых акций.

На перепутье

Но в итоге сделка может выглядеть как сочетание нескольких вариантов, предупреждают собеседники ФАН.

«Поверьте моему чутью, в итоге будет пятый сценарий, я почти уверен», — шутит о сложности стоящей перед Олегом Дерипаской задачи Дмитрий Александров.

Пока же Олег Дерипаска, En+ и «Русал» остаются в подвешенном состоянии.

Минфин США предупредил, что снижение доли бизнесмена в этих компаниях не обязательно приведет к отмене санкций — ведомство готово «внимательно изучать конкретную ситуацию» неопределенное время.

В тоже время российское правительство готовит свои меры поддержки попавших под санкции компаний, в которых только в нашей стране работают десятки тысяч человек. Так, Минэнерго России получило от En+ и «Русала» письмо с перечислением необходимых им мер поддержки, сообщил журналистам 27 апреля заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко.

Обсудить детали письма с ФАН чиновник отказался. Но, как сообщалось ранее, «Русал» в качестве меры поддержки может быть освобожден от выплат платежей по договору предоставления мощности на рынке электроэнергии. В любом случае инвесторы эти усилия оценили крайне положительно.

Рост цены глобальных депозитарных расписок En+ 28 апреля составил почти 35% при объеме торгов более 288 млн рублей. Цена одной расписки выросла до 407 рублей. До объявления 6 апреля о введении санкций против «Русала» акции компании котировались выше 700 рублей за штуку.