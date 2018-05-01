Медведев поздравил режиссера Мельникова с 90-летним юбилеем

Москва, 1 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием режиссера и сценариста Виталия Мельникова, отметив его редкий талант, сообщается на сайте кабинета министров.

«В каждой Вашей картине — особый взгляд художника и редкий режиссерский талант. Ваши работы всегда получаются пронзительными, трогательными, душевными, очень искренними», — отмечается в поздравлении.

Многие годы эти фильмы любят и пересматривают зрители, добавил премьер. Виталия Мельников полюбился россиянам после выхода фильмов «Отпуск в сентябре», «Старший сын», «Бедный, бедный Павел», «Выйти замуж за капитана».