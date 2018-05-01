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Многоэтажный дом загорелся и рухнул в Сан-Паулу, есть жертвы
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    Многоэтажный дом загорелся и рухнул в Сан-Паулу, есть жертвы

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    Многоэтажный дом загорелся и рухнул в Сан-Паулу, есть жертвы

    Сан-Паулу, 1 мая. 22-этажное здание загорелось и рухнуло в бразильском Сан-Паулу, сообщили очевидцы в Facebook.

    Ранее многоэтажное здание принадлежало местной полиции. По некоторым данным, в настоящее время оно пустовало: в нем жили лишь люди, которые занимают опустевшие дома — сквоттеры. Об этом стало известно во время пожара: жильцы выбрались на крышу здания и просили о помощи.

    После того, как огонь охватил большинство этажей, многоэтажка рухнула. Пламя перекинулось на соседнее пустующее здание. Там загорелись два этажа, но спасатели уверяют что риска обрушения второго строения нет. В тушении пожара были задействованы порядка 160 человек. Теперь они занимаются разбором завалов.

    По предварительным данным, один человек погиб в этой трагедии. Еще двое числятся пропавшими без вести. 

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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