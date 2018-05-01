В ЛНР предотвратили масштабную диверсию, подготовленную Украиной

Луганск, 1 мая. Руководитель пресс-службы министерства госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) Евгения Любенко сообщила, что ведомство предотвратило масштабную диверсию, спланированную украинскими спецслужбами к майским праздникам.

Она отметила, что информация о развернутом комплексном плане по дестабилизации обстановки в ЛНР была получена от источников в спецслужбах Украины. По словам Любенко, он предусматривал диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры, а также покушения на должностных лиц.

Самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное на оптоволоконной магистрали, было обнаружено и обезврежено в районе населенного пункта Краснодон. Кроме того, также было найдено место закладки второго СВУ.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские власти готовят диверсантов для ликвидации глав Луганской и Донецкой народных республик.