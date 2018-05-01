Австралийский наемник рассказал, как воевал в Донбассе

Киев, 1 мая. Австралийский наемник Итан Тиллинг рассказал, как участвовал в боях на востоке Украины против ополченцев.

В интервью телеканалу ABC иностранец признался, что провел в Донбассе два месяца, но в итоге получит совсем не то, чего ожидал.

«Двадцатитрехлетний бывший солдат из Брисбена — один из двух бывших австралийских военнослужащих, которые присоединились к тысячам ультранационалистов, стекающихся со всего мира в Донбасс, для того чтобы взять в руки оружие», — передает телеканал.

Тиллинг мечтал поучаствовать в военном конфликте, чтобы пройти «обряд посвящения» для мужчины. Сначала он хотел поехать в Сирию, однако австралийцам, которые воюют на стороне курдов, грозит уголовное преследование на родине.

Однако участие в военном конфликте в другой стране на стороне армии этой страны в Австралии не возбраняется.

В интервью Тиллинг рассказал, что форма иностранных наемников не была пригодна для низких температур воздуха. Кроме того, им не хватало еды и воды, в результате австралиец похудел на десять килограммов. Его психологическое состояние оставалось нестабильным.

Он также поведал о плохой дисциплине в украинской армии. О том, как солдаты употребляли алкоголь и наркотики, а также использовали оружие против своих.