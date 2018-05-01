Страницу штаба операции в Донбассе в Facebook взломали хакеры

Киев, 1 мая. Страница штаба военной операции ВСУ в Донбассе в социальной сети Facebook была взломана неизвестными хакерами.

По информации телеканала «112 Украина», имеется в виду страница с адресом www.facebook.com/ato.news. В настоящее время на странице висит сообщение, что ее контент недоступен.

Накануне украинский президент Петр Порошенко официально объявил о начале операции объединенных сил (ООС) в Донбассе. По его словам, ООС пришла на смену так называемой «антитеррористической операции» (АТО), которая исчерпала себя. Руководить ООС вместо Службы безопасности Украины будут военные, она может сопровождаться «точечными антитеррористическими операциями».

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине зимой того же года.