В Киеве назвали три основных сценария освобождения Донбасса

Донецк, 1 мая. Киевское руководство рассматривает три сценария силового освобождения территории Донбасса. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Он отметил, что первый вариант развития событий — «чисто военная операция», напомнив, что начальник Генштаба Украины Виктор Муженко уверял, что «украинская армия может в течение двух недель полностью освободить территорию Донбасса».

При этом он считает, что это «наименее вероятный сценарий развития событий». По словам Гримчака, другие два плана — хорватские.

«В Хорватии были Сербская Краина и Восточная Славония. Сербская Краина была освобождена военным путем — путем операции хорватской армии, но сербская армия осталась в казармах и не пошла навстречу хорватской армии. Милошевича тогда поставили в такие условия, что он дал гарантии, что его армия не будет вмешиваться в военный конфликт», — передают слова Гримчака украинские СМИ.

Самым оптимальным вариантом, по мнению Гримчака, является вариант, которому следовали в Восточной Славонии. Он заявил, что необходимо введение миротворческой миссии.

«Также предстоит разоружение боевиков, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины», — резюмировал чиновник.

Напомним, в минувший понедельник, 30 апреля, глава Украины Петр Порошенко официально объявил об окончании так называемой АТО в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили об отделении после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.