1 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Хайят Тахрир аш-Шам» объявил о полной капитуляции в Хомсе

Джихадисты альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хомсе объявили о полной капитуляции Джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», входящей в альянс террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, объявили о полной капитуляции в северном Хомсе. Они сложили оружие после того, как правительственная армия Сирийской Арабской Республики начала полномасштабное наступление в регионе. Как сообщают арабские СМИ, большинство боевиков сдаются, остальные будут вывезены в Идлиб.

ВСУ почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР Украинские силовики почти 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. По их данным, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории республики 70 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Более 30 мин и снарядов пришлись на район Горловки. Также киевские военнослужащие использовали гранатометы, вооружения БМП и стрелковое оружие.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму Самолет А-321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить экстренную посадку в Крыму. ЧП произошло накануне, 30 апреля. Борт вылетел из Москвы и направлялся в Симферополь. Однако при подготовке к посадке экипаж выявил неполадку в работе воздушного судна. В аэропорт прибыли крымские экстренные службы, но их помощь не потребовалась.

Заседание парламента по избранию премьера началось в Армении В Армении началось заседание парламента, на котором выберут нового премьер-министра страны. Кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна выдвинула фракция «Елк». Представитель партии Арарат Мирзоян отметил — граждане Армении переживают важнейший момент в истории страны. Политик считает, что в государстве необходимо изменить систему выборов. Внеочередное голосование должно пройти «свободно и демократически». Пашиняну для победы требуется набрать 53 голоса парламентариев.

1 Организация запрещена на территории РФ.