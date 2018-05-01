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1 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Хайят Тахрир аш-Шам» объявил о полной капитуляции в Хомсе
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    1 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Хайят Тахрир аш-Шам» объявил о полной капитуляции в Хомсе

    Джихадисты альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хомсе объявили о полной капитуляции. ВСУ почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму. Заседание парламента по избранию премьера началось в Армении.
    14:03 1 Мая 2018
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    Джихадисты альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хомсе объявили о полной капитуляции

    1 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Хайят Тахрир аш-Шам» объявил о полной капитуляции в Хомсе

    Джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», входящей в альянс террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1, объявили о полной капитуляции в северном Хомсе. Они сложили оружие после того, как правительственная армия Сирийской Арабской Республики начала полномасштабное наступление в регионе. Как сообщают арабские СМИ, большинство боевиков сдаются, остальные будут вывезены в Идлиб.

    ВСУ почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

    1 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Хайят Тахрир аш-Шам» объявил о полной капитуляции в Хомсе

    Украинские силовики почти 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. По их данным, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории республики 70 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Более 30 мин и снарядов пришлись на район Горловки. Также киевские военнослужащие использовали гранатометы, вооружения БМП и стрелковое оружие.

    Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму

    1 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Хайят Тахрир аш-Шам» объявил о полной капитуляции в Хомсе

    Самолет А-321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить экстренную посадку в Крыму. ЧП произошло накануне, 30 апреля. Борт вылетел из Москвы и направлялся в Симферополь. Однако при подготовке к посадке экипаж выявил неполадку в работе воздушного судна. В аэропорт прибыли крымские экстренные службы, но их помощь не потребовалась.

    Заседание парламента по избранию премьера началось в Армении

    1 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | «Хайят Тахрир аш-Шам» объявил о полной капитуляции в Хомсе

    В Армении началось заседание парламента, на котором выберут нового премьер-министра страны. Кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна выдвинула фракция «Елк». Представитель партии Арарат Мирзоян отметил — граждане Армении переживают важнейший момент в истории страны. Политик считает, что в государстве необходимо изменить систему выборов. Внеочередное голосование должно пройти «свободно и демократически». Пашиняну для победы требуется набрать 53 голоса парламентариев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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