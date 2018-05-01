Сирия: первая партия боевиков эвакуирована из Дамаска в Идлиб

Дамаск, 1 мая. Первая партия боевиков в Сирии была эвакуирована из южного Дамаска в провинцию Идлиб, сообщили военные источники в САР.

Власти Сирии выполнили свою часть обязательств по договору, который был заключен с боевиками. В провинцию Идлиб из южного Дамаска эвакуирована первая партия боевиков. Отметим, за это в первой фазе договоренностей представители бандформирований должны освободить 1500 гражданских из городов Фуаа и Кафрайа, расположенных в Идлибе.

За эвакуацию второй партии боевиков должны быть освобождены более 3000 мирных сирийцев.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Идлиб вооруженные формирования отпустили группу из 42 заложников.