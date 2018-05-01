Эксперты назвали топ-7 седанов, стоящих внимания в 2018 году

Москва, 1 мая. Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших седанов, на которые стоит обратить внимание в 2018 году.

Основным типом кузова на авторынке всегда был седан, поскольку в таком кузове у машин имеются удобные сиденья, а также тихий и просторный салон.

На первое место попал корейский KIA Stringer. В РФ модель попала около месяца назад, однако она до сих пор считается хитом отечественного рынка. В моторном отсеке седана можно найти двухлитровый турбомотор и 3,3-литровый твин-турбо двигатель.

На второй позиции оказался немецкий седан Audi A3, который пользуется большой популярностью в России. Его оснащают моторами от 1,2 до 2,5 литра. Данная модель получит гибридный вариант исполнения.

В топ-3 также попал премиальный «японец» Lexus IX, который получил двигатели объемами на 2 и 3,5 литра. В первой пятерке расположились российские Lada Vesta Cross и Mercedes-Benz E-Class, пишет Vladtime.