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Эксперты назвали топ-7 седанов, стоящих внимания в 2018 году
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    Эксперты назвали топ-7 седанов, стоящих внимания в 2018 году

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    Эксперты назвали топ-7 седанов, стоящих внимания в 2018 году

    Москва, 1 мая. Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших седанов, на которые стоит обратить внимание в 2018 году.

    Основным типом кузова на авторынке всегда был седан, поскольку в таком кузове у машин имеются удобные сиденья, а также тихий и просторный салон.

    На первое место попал корейский KIA Stringer. В РФ модель попала около месяца назад, однако она до сих пор считается хитом отечественного рынка. В моторном отсеке седана можно найти двухлитровый турбомотор и 3,3-литровый твин-турбо двигатель.

    На второй позиции оказался немецкий седан Audi A3, который пользуется большой популярностью в России. Его оснащают моторами от 1,2 до 2,5 литра. Данная модель получит гибридный вариант исполнения.

    В топ-3 также попал премиальный «японец» Lexus IX, который получил двигатели объемами на 2 и 3,5 литра. В первой пятерке расположились российские Lada Vesta Cross и Mercedes-Benz E-Class, пишет Vladtime.

    Автор: Дима Оленин
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