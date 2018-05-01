Москва, 1 мая. Несколько сотен возмущенных москвичей пришли к столичному музею «Сахаровский центр», где в рамках так называемого фестиваля «Муза непокоренных» выставляются картины «художника», одного из организаторов донецкого майдана Сергея Захарова. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Жители российской столицы пришли к музею «Сахаровский центр», где в рамках так называемого фестиваля «Муза непокоренных» выставляются картины одного из организаторов донецкого майдана Сергея Захарова, который сбежал в 2014 году из Донецка и занимался финансированием запрещенных в России террористических организаций, например, «Правого сектора»1.

В настоящее время выставку с участием спонсора украинских экстремистов блокируют в Москве, сообщает корреспондент ФАН.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве пройдет фестиваль с участием украинских экстремистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.