«Верх цинизма и слабоумия»: Порошенко отменил АТО, чтобы развязать себе руки в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении режима так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и о начале «операции объединенных сил» (ООС). Последняя запись Порошенко в Twitter прославляет роль АТО в противостоянии «агрессии РФ», также украинский президент обещает завершить «отпор российскому агрессору» «освобождением» как Донецкой и Луганской областей, так и «временно оккупированного» Крыма. Пользователи Twitter резко осуждают Порошенко, а военный эксперт Борис Рожин (Colonel Cassad) считает, что Киев по-прежнему настроен на силовое решение конфликта в Донбассе.

«С военной точки зрения введение ООС вместо АТО мало что меняет — новый закон просто регулирует то, что имело место и раньше — практику применения Киевом военных сил в Донбассе, — отметил Борис Рожин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Главное отличие в том, что теперь военные полномочия замыкаются прямо на Порошенко, что полностью развязывает ему руки, причем не только относительно Донбасса. То есть новый закон влечет за собой меры, направленные на то, чтобы влияние Порошенко на украинские силовые структуры еще больше усилилось. Это касается не только Донбасса, но и всей Украины. Порошенко хочет сосредоточить в своих руках различные силовые рычаги для контроля общественно-политической ситуации на всей Украине, а не только в Донбассе, как это было во времена АТО, начиная с 2014 года».

По словам военного эксперта, новые законодательные акты, принятые Порошенко, ни на йоту не приближают мир в Донбассе, поскольку такой цели в Киеве в принципе не ставят.

«Провозглашение ООС никоим образом он не повлияет на прекращение военных действий со стороны ВСУ, речь скорее идет об институционализации боевых действий на политическом поле Украины», — отметил Рожин.

По словам собеседника ФАН, нынешним киевским властям это нужно в первую очередь для того, чтобы любой ценой удержаться у власти.

«Легитимность» режима Киева базируется исключительно на продолжении войны в Донбассе, потому что в экономике Украине похвастаться нечем. Поэтому поиск внешнего врага является залогом политического выживания Порошенко. Это значит, что война будет продолжаться, поскольку новый закон имеет ясную цель помешать любой заморозке войны. На это же направлены и поставки на Украину американских Javelin», — подчеркнул Борис Рожин.

На опубликованном в Twitter Петра Порошенко видео показано подписание указа о начале ООС. Согласно этому указу, руководить операцией в Донбассе отныне будет не Служба безопасности Украины (СБУ), а непосредственно военные. В то же время, в Киеве не исключают проведения точечных «антитеррористических операций» при возникновении какой-либо внешней «угрозы».

Подписчики Twitter украинского президента без восторга отнеслись к тому, что противостояние в Донбассе будет продолжено и обвиняют в продолжении войны лично Петра Порошенко.

«Народ отстоял страну, а ты все проиграл. Ты бездарный, у тебя нет таланта — «котлостроитель», — комментирует запись украинского президента Диана Пригожина.

Народ отстоял страну А ты всё проиграл ты бездарный у тебя нет таланта котлостроитель — ДИАНА ПРИГОЖИНА (@AtonKarpenko) May 1, 2018

«Вы бы народ с праздником поздравили, пообещали бы мира и надбавок к зарплатам и пенсиям. Ваши постоянные выискивания несуществующих заслуг вызывают отвращение, а считать заслугой гражданскую войну — верх цинизма и слабоумия», — пишет Наталия, комментируя запись Порошенко.