В Москву пришел праздник Средневековья — IV турнир святого Георгия

То, что происходило 30 апреля в московском музее-заповеднике «Коломенское», на взгляд непосвященного, скорее всего, выглядело как легкое сумасшествие.

По газону весело гонялись друг за другом с топорами в руках детсадовцы, дети постарше энергично рубились на мечах. Происходящее находило полное понимание у присутствовавших неподалеку родителей, даже не думавших разнимать своих раздухарившихся отпрысков. Здесь же неподалеку над огнем истекали жиром целиком нанизанные на вертела поросята. На парковой скамейке сидел седобородый Боян и подбадривал разгорающееся веселье игрой на гуслях.

Фланирующие посреди набирающего обороты «беспредела» сотрудники правопорядка тоже сохраняли полное спокойствие… Возможно по той причине, что «оружие» в руках детей являлось всего лишь мягкой имитацией, а поросята и гусляр, напротив, были самыми настоящими. Последний извлекал из своего инструмента такие аккорды, что слушателям сразу хотелось перейти в межличностном общении то ли на верлибр, то ли на «гой еси добрый молодец».

Объяснялся весь вышеописанный перформанс довольно просто. Дело в том, что именно 30 апреля в «Коломенском» стартовал IV международный турнир святого Георгия — самый настоящий праздник Средневековья!

Джойстинг, меле и не только

Следует отметить, что турнир святого Георгия, несмотря на свою относительно недолгую историю, уже успел зарекомендовать себя как один из крупнейших в мире историко-реконструкторских фестивалей, в деталях восстанавливающий реалии рыцарского Средневековья. По словам организаторов (а у нас нет причин им не верить), это единственный в России открытый международный рыцарский турнир, сопоставимый по масштабу только с турнирами во Франции и Австралии.

Наконец, турнир святого Георгия — это еще и турнир в весьма редкой дисциплине historical solid. Иными словами, участники турнира стремятся к максимальной аутентичности как в костюмах, так и в доспехах, но главное — используют лэнсы (турнирные копья длиной 3,5 метра) не из бальсы, а цельнодеревянные.

Решиться встретить на всем скаку щитом или грудью настоящее турнирное копье весом под 3 кг сможет не каждый боец и не везде. В России решились!

Помимо джойстинга — конных сшибок на копьях, где, собственно, и используются лэнсы, — посетители турнира святого Георгия получили шанс увидеть классическое меле — групповые конные бои на деревянных булавах-кельбенах, пешие схватки рыцарей на мечах-фехтшвертах, Skill-At-Arms (упражнения рыцарей с оружием) и многое другое.

Современная попытка визуализации классического рыцарского турнира XV века, предпринятая агентством исторических проектов «Ратоборцы», воспринимается двояко.

С одной стороны, буксующий женскими туфельками в песке ристалища Суд Дам, непременное почтительное обращение «господин», маршалы, герольды, трубадуры, менестрели, шуты, гербы, куртуазность и пышные титулы — все это в век криптовалют и «Калибров» смотрится, по меньшей мере, парадоксально. И вызывает соответствующую реакцию зрителей, когда, например, глашатаи объявляют, что такая-то дама выражает желание передать рыцарю свой платок, а в ответ по трибунам летит ехидный шепоток: «Допинг, пошел в дело допинг!..»

А с другой стороны… Участники турнира — люди абсолютно серьезные. Например, тот же пятидесятилетний Марк Амель из Квебека — отставной офицер Канадской армии. Что не мешает ему абсолютно серьезно лезть под кельбены и лэнсы, столь же серьезно таскать на себе по 35 кг доспехов и сражаться в полную силу.

Иными словами, азарт, смелость, мужество, хладнокровие, воля к победе и благородство — все это на турнире отнюдь не игра. Это все всерьез. Как и разлетающиеся в щепки копья, вмятины на доспехах и — тьфу-тьфу-тьфу — травмы. Как и аплодисменты, которыми зрители награждают наиболее отличившихся на ристалище. Браво, господин рыцарь, браво!

Всю эту гамму впечатлений можно будет ощутить в «Коломенском» еще два дня.

Попутно вы получите возможность приобрести красочную брошюру с правилами турнира, портретами и гербами участников, сыграть в кости, пальнуть из осадного орудия, послушать средневековую музыку, отковать что-нибудь в настоящей кузнице, закупиться мехами и керамикой, отведать ломоть «средневекового» хлеба с жареной на вертеле свининой вприкуску, полюбоваться на великолепных коней, снарядить ребенка в игрушечный крестовый поход, подурачиться с шутами, потрубадурить с трубадурами, взять автограф у какого-нибудь сквайра, сочинить комплимент не абы какой даме…

В общем, на время сбежать в экшен XV века из будней нашего времени.

В погоне за мечтой

Пока же вы раздумываете, пойти ли в «Коломенское» или нет, корреспондент Федерального агентства новостей сумел побеседовать с самим маршалом турнира святого Георгия Сергеем Висленевым.

Маленькая ремарка. Сергей Висленев не только много раз судил разнообразные турниры, но и сам неоднократно бился на ристалище. Он является старейшим участником знаменитого клуба конной военно-исторической реконструкции «Кавалерийское братство». Сергей возглавляет турнир святого Георгия с момента его создания в 2015 году. Его рукой написаны правила турнира, и он же следит за их соблюдением. Конец ремарки.

— Господин маршал, текущий турнир святого Георгия — уже четвертый. За минувшие годы какие-то изменения в турнире произошли?

— Конечно, произошли. Любое мероприятие должно развиваться, и наше тут не исключение. Мы стараемся не повторять прошлых ошибок. Иногда это, разумеется, приводит к ошибкам новым… Но чаще нам действительно удается каждый последующий турнир сделать красивее, интереснее, историчнее и безопаснее, чем предыдущий. Появляются новые номинации, корректируются правила.

— А как упомянутая вами корректировка правил соотносится с тем же стремлением к максимальному историзму?

— Отлично соотносится. История в отношении правил дает нам полную свободу, потому что не существовало никакого Великого и Единого Для Всех Кодекса Рыцарских Турниров.

— На ристалище было озвучено, что победитель турнира получит особый приз. Нам намекнули, что призом станет реплика какого-то шедевра времен XV века. Не могли бы вы раскрыть служебную тайну? Что же, все-таки, будет призом?

— Вы наверняка знаете, что в былые времена в Европе очень ценились специи?

— Точнее, они не просто очень ценились, а прямо-таки ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ.

— Вот именно. Специально для хранения специй изготавливались особые приборы — предметы ювелирного искусства. Они были настоящими украшениями стола во время пира. Вот такой прибор — изготовленный из бронзы и золота в виде большого парусного корабля с «трюмами» для специй — мы и приготовили победителю.

— В IV турнире святого Георгия принимают участие восемь рыцарей: Виктор Ручкин из Москвы, Бертус Брокамп из Алфен-ан-де-Рейн, Андрей Камин и Борис Маштаков из Санкт-Петербурга, Доминик Сьюэлл из Барнард-Касл, Марк Амель из Квебека, Алексей Малинин — тоже из Питера, Дмитрий Свентицкий из Минска. Как нетрудно заметить, в этом списке — не только граждане России, что и понятно: все же турнир имеет статус международного… А сколько в России сейчас всего имеется человек, обладающих не только умением и желанием, но и средствами, чтобы на достойном уровне принимать участие в турнирах, подобных вашему?

— Скажем так, если бы мы объявили «всеобщую мобилизацию и созвали всех, способных выступать в дисциплине historical solid, а затем чуть-чуть прикрыли глаза на качество их доспехов, то… Думаю, суммарно человек 15 мы смогли бы выставить на ристалище.

— А если еще чуть-чуть прикрыть глаза на качество защитного снаряжения?

— Тогда вместо чествования победителя турнира мы получим массовую госпитализацию.

— Хорошо, остановимся, применительно к России, на цифре «15». По сравнению с другими странами, такое количество бойцов топ-класса — это много, мало или же норма?

— Поверьте, 15 — это очень много.

— Всего 15 человек на многомиллионную страну…

— Ничего удивительного. Снаряжение, одежда и прочее, необходимое для выступления на рыцарских турнирах в дисциплине historical solid, стоят очень много. Чтобы решиться подобные суммы потратить на подготовку к турниру, надо быть человеком, очень увлеченным реконструкцией. По-хорошему, такой человек должен быть немножко сумасшедший. У нас же нет в спонсорах какого-нибудь национального достояния — все делается за свой счет. Ну, а раз так, то ни о какой запредельной массовости участников турниров речи быть не может по определению. Просто для примера, чтобы было ясно, почему 15 человек — это очень много, упомяну вот какой случай. Как-то мне довелось судить турнир в Норвегии. Болеть за своих, по моим ощущениям, приехала вся страна. А знаете, сколько тогда участников вся Норвегия на турнир смогла выставить? Максимум — четверых!..

— Что же движет людьми, которые все же решаются потратить не только колоссальное финансовые средства, но также уйму времени и множество своих сил на подготовку к участию в рыцарском турнире?

— Только одно — желание осуществить свою мечту.