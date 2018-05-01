Пашинян рассказал, какими будут отношения РФ и Армении в случае его избрания премьером

Ереван, 1 мая. Лидер оппозиции Армении, единственный кандидат на пост премьер-министра республики Никол Пашинян сообщил, что РФ и Армения останутся стратегическими союзниками.

«Мы считаем Россию стратегическим союзником, наше движение не создает для этого угроз», — сказал Пашинян, выступая во вторник на заседании парламента. «В случае выбора меня [премьер-министром] Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ», — сообщил лидер оппозиции.

Ранее Пашинян в ходе встречи с фракцией правящей Республиканской партии Армении заявил, что хочет создать «правительство согласия».

Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян вынужден был снять с себя полномочия через несколько дней после назначения в связи с акциями протеста в Ереване и других городах. Москва надеется, что власти Армении разрешат сложившуюся ситуацию в рамках правового поля.