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Пашинян рассказал, какими будут отношения РФ и Армении в случае его избрания премьером
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    Пашинян рассказал, какими будут отношения РФ и Армении в случае его избрания премьером

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    Пашинян рассказал, какими будут отношения РФ и Армении в случае его избрания премьером

    Ереван, 1 мая. Лидер оппозиции Армении, единственный кандидат на пост премьер-министра республики Никол Пашинян сообщил, что РФ и Армения останутся стратегическими союзниками. 

    «Мы считаем Россию стратегическим союзником, наше движение не создает для этого угроз», — сказал Пашинян, выступая во вторник на заседании парламента.

    «В случае выбора меня [премьер-министром] Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ», — сообщил лидер оппозиции.

    Ранее Пашинян в ходе встречи с фракцией правящей Республиканской партии Армении заявил, что хочет создать «правительство согласия».

    Напомним, что премьер-министр Армении Серж Саргсян вынужден был снять с себя полномочия через несколько дней после назначения в связи с акциями протеста в Ереване и других городах. Москва надеется, что власти Армении разрешат сложившуюся ситуацию в рамках правового поля.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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