Сирия может стать полем для новой войны: каковы шансы, что Иран и Израиль сойдутся в прямом бою

Отношения между Израилем и Ираном становятся все напряженнее. Тель-Авив нанес серию ракетных ударов по объектам Сирийской арабской армии (САА) и поддерживающих ее иранских ополченцев в окрестностях Хамы и Алеппо. Сама израильская сторона не подтвердила, но и не опровергла факт атаки. После Тель-Авив закрыл воздушное пространство на севере страны, опасаясь ответных ударов Тегерана или союзных ему отрядов, базирующихся в Сирии и Ливане. При этом премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху предупредил Россию и США, что Израиль перейдет к прямым военным действиям в том случае, если Иран атакует его с территории САР.

Кроме того, сегодня стало известно, что израильский парламент — Кнессет — утвердил во втором и третьем чтениях законопроект, в соответствии с которым премьер-министр и глава военного ведомства государства могут объявлять войну без согласования этого решения с правительством, передает Israel Hayom. Очевидно, что полем боя для Тегерана и Тель-Авива может стать расположенная между ними Сирия, где существенно возросло иранское военное присутствие. Как изменится ситуация в арабской республике, если конфликт между ее соседями действительно перерастет в прямое столкновение, и насколько это вероятно? Об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи, заявив о наличии у него тайной ядерной программы. Премьер-министр в ходе брифинга пообещал в скором времени представить доказательства мировой общественности и добиться пересмотра сделки Тегерана с США и ЕС, которая была заключена в 2015-м году и предусматривала сворачивание иранского ядерного проекта. Представители МИД Ирана назвали речь израильского премьера «нелепой детской» попыткой склонить американского президента Дональда Трампа к отказу от соглашения с Тегераном. Однако Соединенные Штаты присоединились к обвинениям Тель-Авива. Так, новый госсекретарь Майк Помпео сегодня заявил, что представленные Израилем документы якобы являются подлинными.

Означает ли это, что иранское руководство может стать следующим «деспотичным режимом» вслед за сирийским и ливийским, который США и союзники попытаются свергнуть в угоду собственным интересам? Или же эта потенциальная вооруженная конфронтация представляет наибольшую опасность для Сирии, которая может столкнуться с очередным витком эскалации. Востоковед и публицист Андрей Онтиков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что обстановка в регионе, действительно, обострилась до предела:

«Обе стороны подливают масла в огонь. С одной стороны, Иран увеличивает военное присутствие в САР, хотя это логично, поскольку он помогает Дамаску в борьбе с терроризмом. С другой — Израиль наносит удары по сирийской территории в нарушение всех международных норм. Поэтому накапливание этих негативных для отношений между странами факторов продолжается, и, конечно, нельзя исключать, что между Тель-Авивом и Тегераном вскоре развернется полномасштабное столкновение».

По мнению эксперта, одной из важных причин новой эскалации является несоблюдение некоторыми внешними участниками сирийского конфликта достигнутых договоренностей. Арабская республика стала для ряда игроков той точкой в ближневосточном регионе, нажав на которую можно столкнуть между собой почти любые силы. Потому кризис в САР по-прежнему искусственно поддерживается, мирные переговоры срываются, а уже достигнутые соглашения постоянно нарушаются.