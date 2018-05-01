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Выпускной в американском университете оказался на грани срыва из-за наглых пеликанов
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    Выпускной в американском университете оказался на грани срыва из-за наглых пеликанов

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    Выпускной в американском университете оказался на грани срыва из-за наглых пеликанов

    Лос-Анджелес, 1 мая. Два наглых пеликана чуть не сорвали торжественную церемонию вручения дипломов в университете Пеппердайн в Калифорнии.

    Выпускной оказался на грани срыва из-за двух птиц, которые решили присоединиться к торжеству. Два пеликана прилетели на место проведения мероприятия и буквально садились на головы гостям.

    Один из них решил устроиться в первых рядах, однако его удалось согнать. Птица приземлилась у красной ковровой дорожки и категорически не хотела покидать выпускной. На попытки окружающих прогнать пеликана, он атаковал в ответ.

    Инцидент попал на видео, которое стало очень популярно в Сети. Источники сообщают, что позже пеликаны все же оставили выпускников и гостей праздника, улетев в неизвестном направлении.

    Отметим, что Пеппердайн находится рядом с курортами Малибу и Санта-Моника на побережье Тихого океана. Пеликаны являются частными гостями этих мест.

    Автор: Катерина Тимошенская
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