Выпускной в американском университете оказался на грани срыва из-за наглых пеликанов

Лос-Анджелес, 1 мая. Два наглых пеликана чуть не сорвали торжественную церемонию вручения дипломов в университете Пеппердайн в Калифорнии.

Выпускной оказался на грани срыва из-за двух птиц, которые решили присоединиться к торжеству. Два пеликана прилетели на место проведения мероприятия и буквально садились на головы гостям.

Один из них решил устроиться в первых рядах, однако его удалось согнать. Птица приземлилась у красной ковровой дорожки и категорически не хотела покидать выпускной. На попытки окружающих прогнать пеликана, он атаковал в ответ.

Инцидент попал на видео, которое стало очень популярно в Сети. Источники сообщают, что позже пеликаны все же оставили выпускников и гостей праздника, улетев в неизвестном направлении.

Отметим, что Пеппердайн находится рядом с курортами Малибу и Санта-Моника на побережье Тихого океана. Пеликаны являются частными гостями этих мест.