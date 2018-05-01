Разорили и разворовали страну: Азаров призвал украинцев не верить в «брехню» киевской власти

Москва, 1 мая. Четыре года киевская власть усиленно вбивала в головы украинцев целый ряд мифов, «откровенной брехни», которая довольно прочно засела в головы граждан, покорно проглатывающих словесную «жвачку» из телевизора. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Бывший премьер Украины, опровергая мифы киевской власти, напомнил, что нынешняя власть «разорила и разворовала страну».

«До 2014 года Украина развивалась, доходы населения были в 2,5 раза выше, чем сейчас, строилось большое количество объектов инфраструктуры, а то, что происходило за последние 4 года, иначе как развалом не назовешь», — написал Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик также затронул военную тему и обратил внимание на то, что в 2013 году в мировом рейтинге армий Украина находилась на 21-й позиции, а после прихода к власти Порошенко, Турчинова, Яценюка, Гройсмана потеряла восемь позиций и заняла 29-е место рейтинга.

«И сейчас находится по показателям совокупной военной мощи между армиями маленьких стран — Греции и Чехии», — отметил он.

Азаров также призвал украинцев «раскрывать глаза», а не верить киевскому руководству.