Неделя российского кино началась в Кувейте

Эль-Кувейт, 30 апреля. Неделя российского кино в Кувейте открылась показом исторической драмы «Салют-7» Клима Шипенко.

В ближайшее время жители эмирата также смогут увидеть на большом экране картины «Ледокол» Николая Хомерики, «Призрак» Александра Войтинского, «Время первых» Дмитрия Киселева. Показ фильмов организован при содействии Минкультуры РФ.

Посол России Александр Соломатин заявил, что представленные в Кувейте российские фильмы раскрывают понятие «русская душа». Это может поспособствовать диалогу цивилизаций.

«Мы стремимся привлечь интерес кувейтской публики, познакомить их с культурой России и охватить такие общечеловеческие темы как космос, спорт, история», — заявила арт-директор проекта Юлия Брагина в интервью ТАСС.

Среди гостей Кувейта представлены зарубежные дипломаты, журналисты, граждане Кувейта и граждане РФ, проживающие в Кувейте.