Баржа протаранила опору автомобильного моста в Татарстане

Казань, 1 мая. Баржа протаранила опору автомобильного моста в минувший понедельник в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент случился вечером в понедельник на 1295,4 км Волги.

«На судовом ходу произошел навал баржи на левую опору проходного пролета Займищенского автодорожного моста. В результате баржа получила вмятину по левому борту и утонул автосцепление», — следует из сообщения пресс-службы.

Также отмечается, что судно, на борту которого находилось 12 человек экипажа, следовало маршрутом Бор — Соликамск.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента, к счастью, погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что дело о столкновении двух барж на реке Пур в ЯНАО передали в суд.