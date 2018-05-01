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Баржа протаранила опору автомобильного моста в Татарстане
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    Баржа протаранила опору автомобильного моста в Татарстане

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    Баржа протаранила опору автомобильного моста в Татарстане

    Казань, 1 мая. Баржа протаранила опору автомобильного моста в минувший понедельник в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

    По данным ведомства, инцидент случился вечером в понедельник на 1295,4 км Волги.

    «На судовом ходу произошел навал баржи на левую опору проходного пролета Займищенского автодорожного моста. В результате баржа получила вмятину по левому борту и утонул автосцепление», — следует из сообщения пресс-службы.

    Также отмечается, что судно, на борту которого находилось 12 человек экипажа, следовало маршрутом Бор — Соликамск.

    В ведомстве уточнили, что в результате инцидента, к счастью, погибших и пострадавших нет.

    Ранее стало известно, что дело о столкновении двух барж на реке Пур в ЯНАО передали в суд.

    Автор: Дана Балан
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