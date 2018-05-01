Меню
Весь мир
«Американский идиот»: Трампу в Великобритании готовят «теплый прием»
Новости Сирии
Сирия: первая партия боевиков эвакуирована из Дамаска в Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    «Американский идиот»: Трампу в Великобритании готовят «теплый прием»

    140

    «Американский идиот»: Трампу в Великобритании готовят «теплый прием»

    Москва, 1 мая. Немецкое издание Der Standard пишет о том, что президенту США Дональду Трампа не стоит рассчитывать на теплый прием в Британии. Так, британцы собираются встречать американского лидера песней группы Green Day — American Idiot («Американский идиот»), при этом визит заокеанского гостя назначен на пятницу 13-е.

    В этот день по всей Великобритании будут проходить массовые протесты против Трампа, в связи с чем активисты призывают всех активно скачивать песню группы Green Day «Американский идиот» в период с 6 по 12 июля. Предполагается, что песня должна выйти на первое место в чартах, и, по задумке, тогда президент США осознает, какое отношение испытывают к нему в Британии, передает RT.

    Напомним, что Трамп в текущем году планирует дважды посетить Великобританию — с рабочим и государственным визитами. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.