«Американский идиот»: Трампу в Великобритании готовят «теплый прием»

Москва, 1 мая. Немецкое издание Der Standard пишет о том, что президенту США Дональду Трампа не стоит рассчитывать на теплый прием в Британии. Так, британцы собираются встречать американского лидера песней группы Green Day — American Idiot («Американский идиот»), при этом визит заокеанского гостя назначен на пятницу 13-е.

В этот день по всей Великобритании будут проходить массовые протесты против Трампа, в связи с чем активисты призывают всех активно скачивать песню группы Green Day «Американский идиот» в период с 6 по 12 июля. Предполагается, что песня должна выйти на первое место в чартах, и, по задумке, тогда президент США осознает, какое отношение испытывают к нему в Британии, передает RT.

Напомним, что Трамп в текущем году планирует дважды посетить Великобританию — с рабочим и государственным визитами.