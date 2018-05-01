Сирия, 1 мая. Прогремел взрыв на занимаемом курдами нефтеперерабатывающем заводе в Дейр-эз-Зоре. Первая партия боевиков направилась в Идлиб из района лагеря «Аль-Ярмук» в Дамаске. ВС Турции обнаружили тюрьму YPG в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят авиаудары по позициям ИГ1 к югу от Дамаска; продолжают стягивать силы на север Хомса.

«Исламское государство»1: понесло потери в живой силе в результате ударов с беспилотника в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: направила первую партию боевиков из Дамаска в Идлиб; подверглась авиаударам САА в северной части Хамы.

ВС Турции: обнаружили тюрьму курдских радикалов в кантоне Африн на севере-западе провинции Алеппо.

Курды: пережили взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что первая партия исламистов антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» уже покинула район лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска и направляется в сторону Идлиба. По меньшей мере пять автобусов с боевиками выехали на территории, подконтрольные вооруженной оппозиции. Напомним, ранее сообщалось, что правительство САР и лидеры радикалов достигли соглашения при посредничестве представителей российского Центра по примирению сторон, согласно которому в обмен на беспрепятственную эвакуацию боевики освободят пять тысяч мирных жителей из городов Аль-Фуа и Кефрая в Идлибе, а также передадут все свое оружие военнослужащим САА. Напомним, данные населенные пункты находятся в окружении джихадистов с 2012 года.

После эвакуации отрядов «Тахрир Аш-Шам» Сирийская арабская армия (САА) сможет усилить натиск на позиции террористов «Исламского государства» в соседнем районе Хаджар Аль-Асвад. Согласно данным военных источников AMN, ожесточенные бои на южных окраинах столицы разворачиваются круглосуточно. Напомним, накануне правительственным силам удалось занять ряд ферм на окраинах квартала. Поддержку наступлению армии САР оказывает сирийская авиация. Официальный новостной портал SANA News сообщает о том, что ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по огневым позициям и путям снабжения ИГИЛовцев, в результате чего террористическая группировка понесла потери в живой силе и военной технике.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что члены группировки «Тахрир Аш-Шам», эвакуированные из южных районов Дамаска, уже достигли контрольно-пропускного пункта у города Аль-Эйс, расположенного на юге провинции Алеппо. Данную информацию также подтверждает Twitter-канал (Sohayb_Masri1). Напомним, радикалы покидают Дамаск в соответствии с условиями соглашения с сирийскими властями.

Между тем в кантоне Африн недалеко от населенного пункта Кафр Мез вооруженными силами Турции была обнаружена тюрьма курдского формирования Отряды народной самообороны (YPG). По данным военного источника в Twitter (Acemal71), среди заключенных могли находиться не только боевики протурецкой Сирийской свободной армии (ССА), но и местные жители, не согласные с действиями группировки. Напомним, силы YPG связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной террористической во многих странах. Члены РПК несут ответственность за организацию нескольких терактов на территории Турции.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) продолжает стягивать силы в провинцию Хомс в преддверии предстоящих столкновений с джихадистами террористической группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1***, передает Twitter-канал (IvanSidorenko1). Ранее в Хомс были передислоцированы отряды спецподразделения САА «Тигры». Напомним, накануне на севере региона был объявлен режим тишины. Ожидается, что сегодня противники проведут переговоры. Посредниками выступят сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Силы САР намереваются избежать вооруженного противостояния. Тем временем мирное население продолжает переходить на территории, занимаемые правительственными подразделениями.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный информационный портал DeirEzzor 24 сообщает о мощном взрыве, прогремевшем на нефтеперерабатывающем заводе, подконтрольном Демократическим силам Сирии**** (SDF). Что послужило причиной взрыва пока неизвестно. Тем не менее предполагается, что курдские отряды могли нарушить правила транспортировки оборудования. Напомним, ранее поступала информация о том, что курды вывозят установки для переработки нефти в провинцию Хасака, большая часть которой находится под контролем SDF.

Тот же интернет-портал передает, что позиции террористов «Исламского государства», действующих подпольно, подверглись ударам с боевого беспилотника в районе населенного пункта Абу Хатер. Отмечается, что в результате атаки дрона было уничтожено множество ИГИЛовцев. Более подробные сведения в настоящий момент уточняются.

Провинция Хама

Накануне сообщалось о том, что израильские военные самолеты нанесли удары по военным объектам проасадовских ополченческих отрядов на западе Хамы и на юге Идлиба. В результате воздушной атаки погибли бойцы иранского военизированного формирования Корпус Стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, была полностью уничтожена военная база союзников САА. Представители Израиля никак не прокомментировали нападение.

Тем временем в северной части провинции продолжают проводить боевые вылеты сирийские ВВС. Точечные авиаудары ВВС САР пришлись по укрепрайонам исламистов альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина. Об этом сообщает Twitter-канал (QalaatAlMudiq). Информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)