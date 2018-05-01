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«АвтоВАЗ» с 1 мая поднял цены на весь модельный ряд Lada
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    «АвтоВАЗ» с 1 мая поднял цены на весь модельный ряд Lada

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    «АвтоВАЗ» с 1 мая поднял цены на весь модельный ряд Lada

    Ижевск, 1 мая. Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» с 1 мая текущего года поднял цены на автомобили Lada на российском рынке.

    По имеющимся данным, рост цен затронул все модели и комплектации Lada. Например, цены на новые модели Granta, Kalina, Priora и 4х4 выросли на 10 тысяч рублей.

    На такую же сумму подорожал автомобиль Largus, а Largus Cross — на 15 тысяч рублей. Стоимость Vesta, Vesta SW, Vesta CNG и XRAY также увеличилась на 15 тысяч рублей, передает агентство «Автостат».

    Кроссовер Vesta SW Cross подорожал на 25 тысяч рублей. По словам экспертов, с 1 мая купить Granta можно не менее чем за 409 900 рублей, Priora — 424 900 рублей.

    Отмечается, что цены озвучены без учета специальных предложений и акций.

    Напомним, накануне продажи обновленных Lada Vesta SW и Vesta SW Cross стартовали на европейском авторынке.

    Автор: Дана Балан
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