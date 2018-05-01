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Германия выделит Грузии 250 миллионов евро на развитие демократии
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    Германия выделит Грузии 250 миллионов евро на развитие демократии

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    Германия выделит Грузии 250 миллионов евро на развитие демократии

    Тбилиси, 1 мая. Германия выделит Грузии 250 миллионов евро, заявил немецкий посол в Тбилиси Хайке Пайч на встрече с министром финансов Грузии Мамукой Бахтадзе.

    Грузия и Германия заключили соглашение о предоставление Тбилиси кредита на 230 миллионов евро, а также гранта размером в 22,7 миллиона евро.

    Отмечается, что эти средства будут направлены на развития инфраструктуры Грузии. Внимание будет уделено образованию, созданию демократических институтов,  а также энергетическим и экологическим проектам.

    «Министр финансов Мамука Бахтадзе поблагодарил посла ФРГ за поддержку, которую правительство Германии оказывает нашей стране по финансированию важных проектов и углублению отношений с Европой», — сообщили в грузинском ведомстве.

    Германия выделит Грузии 250 миллионов евро на развитие демократии

    Автор: Катерина Тимошенская
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