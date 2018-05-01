Германия выделит Грузии 250 миллионов евро на развитие демократии

Тбилиси, 1 мая. Германия выделит Грузии 250 миллионов евро, заявил немецкий посол в Тбилиси Хайке Пайч на встрече с министром финансов Грузии Мамукой Бахтадзе.

Грузия и Германия заключили соглашение о предоставление Тбилиси кредита на 230 миллионов евро, а также гранта размером в 22,7 миллиона евро.

Отмечается, что эти средства будут направлены на развития инфраструктуры Грузии. Внимание будет уделено образованию, созданию демократических институтов, а также энергетическим и экологическим проектам.