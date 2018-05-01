Спецпрокурор США подготовил 40 вопросов для Трампа по «российскому делу»

Нью-Йорк, 1 мая. Появился список из 40 вопросов спецпрокурора США Роберта Мюллера американскому президенту Дональду Трампу. Как пишет The New York Times, все они связаны с так называемым делом о «русском вмешательстве»

Согласно приведенной информации, Мюллер в том числе также намерен допросить Трампа по делу воспрепятствования правосудию. По предварительным данным, Мюллер хочет спросить у президента о возможных связях с Россией бывшего главы избирательного штаба Пола Манафорта.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию доклада по так называемому вмешательству Москвы в американские выборы, после которого глава США Дональд Трамп сообщил, что обвинениям в адрес РФ придет конец.

В Кремле считают, что все обвинения в адрес России по этому поводу— голословны, а в МИД РФ отмечают: доказательств того, что Россия действительно влияла на ход американских выборов, нет.