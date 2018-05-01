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Сирия: боевики отпустили десятки заложников в провинции Идлиб
Новости Сирии
Сирия: первая партия боевиков эвакуирована из Дамаска в Идлиб
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    Сирия: боевики отпустили десятки заложников в провинции Идлиб

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    Сирия: боевики отпустили десятки заложников в провинции Идлиб

    Дамаск, 1 мая. В сирийской провинции Идлиб вооруженные формирования отпустили группу из 42 заложников. 

    По информации сирийского агентства SANA, все освобожденные пленники были переданы сирийской армии после того, как они прибыли по гумкоридору Эль-Исс на юге Алеппо.

    Всего будет отпущено 85 человек, которые находились в плену с 2014 года в городе Джиср-эш-Шугур, согласно соглашению с группировкой «Джебхат ан-Нусра»1. В обмен на заложников в понедельник из лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска были выведены свыше 200 террористов, которые направились в провинцию Идлиб.

    Напомним, как сообщал ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, свыше 60 тысяч жителей пригорода Дамаска Восточная Гута вернулись в свои дома из лагерей беженцев.

    «Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румяцев
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