Сирия: боевики отпустили десятки заложников в провинции Идлиб

Дамаск, 1 мая. В сирийской провинции Идлиб вооруженные формирования отпустили группу из 42 заложников.

По информации сирийского агентства SANA, все освобожденные пленники были переданы сирийской армии после того, как они прибыли по гумкоридору Эль-Исс на юге Алеппо.

Всего будет отпущено 85 человек, которые находились в плену с 2014 года в городе Джиср-эш-Шугур, согласно соглашению с группировкой «Джебхат ан-Нусра»1. В обмен на заложников в понедельник из лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска были выведены свыше 200 террористов, которые направились в провинцию Идлиб.

Напомним, как сообщал ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, свыше 60 тысяч жителей пригорода Дамаска Восточная Гута вернулись в свои дома из лагерей беженцев.

«Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.