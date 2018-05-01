Сирия: джихадисты альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хомсе объявили о полной капитуляции
Дамаск, 1 мая. Джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»)1 в северном Хомсе объявили о полной капитуляции.
EXCLUSIVE: Rebels in north #Homs declare their terms of surrender https://t.co/alcFqLpEkR #Syria— Al-Masdar News (@TheArabSource) May 1, 2018
Джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») в северном Хомсе сложили оружие после того, как правительственная армия Сирийской Арабской Республики начала полномасштабное наступление в регионе.
Как сообщают арабские СМИ, большинство боевиков сдаются, остальные будут вывезены в Идлиб.
Напомним, ранее сообщалось, что на юге провинции Идлиб продолжается операция ВКС России и армии САР против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России).
1 Организация запрещена на территории РФ.