Сирия: джихадисты альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хомсе объявили о полной капитуляции

Дамаск, 1 мая. Джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»)1 в северном Хомсе объявили о полной капитуляции.

Джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») в северном Хомсе сложили оружие после того, как правительственная армия Сирийской Арабской Республики начала полномасштабное наступление в регионе.

Как сообщают арабские СМИ, большинство боевиков сдаются, остальные будут вывезены в Идлиб.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге провинции Идлиб продолжается операция ВКС России и армии САР против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.