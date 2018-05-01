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Новости Сирии
Сирия: джихадисты альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хомсе объявили о полной капитуляции
Новости Сирии
Сирия: первая партия боевиков эвакуирована из Дамаска в Идлиб
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    Сирия: джихадисты альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хомсе объявили о полной капитуляции

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    Сирия: джихадисты альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в Хомсе объявили о полной капитуляции

    Дамаск, 1 мая. Джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»)1 в северном Хомсе объявили о полной капитуляции.

    Джихадисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») в северном Хомсе сложили оружие после того, как правительственная армия Сирийской Арабской Республики начала полномасштабное наступление в регионе.

    Как сообщают арабские СМИ, большинство боевиков сдаются, остальные будут вывезены в Идлиб.

    Напомним, ранее сообщалось, что на юге провинции Идлиб продолжается операция ВКС России и армии САР против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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