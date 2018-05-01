Политолог объяснил, что Меркель могла посоветовать Трампу по поводу Путина

Президент США Дональд Трамп попросил канцлера Германии Ангелу Меркель просветить его относительно того, как ему работать с президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источники, информированные о ходе переговоров по подготовке российско-американской встречи на высшем уровне. Несмотря на то, что многие СМИ иронически прокомментировали эту новость, а пользователи Интернета всласть «оттоптались» как на Трампе, так и на Меркель, член Общественной палаты политолог Сергей Марков считает, что канцлеру ФРГ есть, что посоветовать американскому лидеру.

«Меркель точно может посоветовать Трампу очень многие вещи, ведь у нее огромный политический опыт, — отметил Сергей Марков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Она ведь находится у власти с 2005 года и может научить своего американского коллегу каким-то практическим вещам, в том числе поделиться опытом общения с Владимиром Путиным. Она может объяснить с чисто психологической точки зрения, как Путин реагирует на какие-то вещи».

По словам политолога, отношения между главами государств имеют не только сугубо содержательный контекст, который подготавливается аппаратами, важна также и психологическая совместимость лидеров.

«Есть и психологический контекст, — отметил Марков. — А для Трампа последнее даже важнее —он новичок в большой политике, и это очень важная для него составляющая. Трамп — очень сильный лидер, он совершил немыслимую карьеру, став президентом США, будучи, по сути, непартийным кандидатом, фактически против воли руководства Республиканской партии и вопреки воле большинства американского правящего класса. То есть Трамп демонстрирует великолепное потрясающее лидерство. В этих условиях тренд на взаимодействие на переговорах двух сильных лидеров является очень важным. Поэтому для Трампа советы Меркель как человека, который неоднократно встречался с Владимиром Путиным, очень важны».

Сергей Марков напомнил, что германский канцлер отлично владеет русским языком, а президент России свободно говорит по-немецки, что неоднократно помогало их общению.

«Напомню в частности о сложнейших тяжелейших ночных переговорах Путина и Меркель в минском формате, — отметил политолог. — Так что у Меркель накоплен такой огромный опыт общения с Путиным, что для Трампа было бы очень полезным, если бы она этим опытом с ним поделилась».

Сам факт, что утечка об этом разговоре Трампа и Меркель имела место, кажется Маркову положительным знаком.

«Мне здесь другой вопрос кажется даже более важным и содержательным. Если Трамп советуется, как ему вести себя с Путиным, это значит, что он реально хочет встретиться с российским президентом. Это значит, что такая встреча реально планируется, а такого рода переговоры, мне кажется, будут весьма полезны», — отметил Сергей Марков.

President Trump vents at German Chancellor Angela Merkel and asks for advice on Russian President Vladimir Putin https://t.co/aUZikkNmGG pic.twitter.com/0cYwPvyJ2M — CNN (@CNN) May 1, 2018

По данным CNN, мнениями по поводу российского лидера Меркель и Трамп обменивались во время встречи в Вашингтоне 27 апреля. Дала ли Меркель какой-либо совет Трампу, неизвестно.