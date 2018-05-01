 Универсальный язык общения: в Петербурге отпраздновали Международный день джаза. ФАН-ТВ

В Главном штабе состоялось официальное открытие VII Международного дня джаза. Праздник был учрежден ЮНЕСКО семь лет назад и проходит ежегодно 30 апреля. За это время столицами празднования Дня джаза становились Вашингтон, Стамбул, Париж, Осака и Гавана. В церемонии открытия приняли участие художественные руководители Международного дня джаза в Санкт-Петербурге — Херби Хэнкок и Игорь Бутман. С приветственным словом выступил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Музыканты Московского джазового оркестра исполнили для гостей композицию Херби Хэнкока «Chameleon». Кульминацией фестиваля стал гала-концерт All-Star Global Concert на новой сцене Мариинского театра.

«Впервые российский город становится всемирной столицей джаза и мне очень приятно, что этим городом стал Санкт-Петербург. Мне кажется, что сегодняшний день будет вписан особой страницей в историю российского джаза. Потому что, наверно, впервые за всю его историю в нашем городе, в нашей стране собралось огромное количество звезд мировой величины», — считает губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Уже почти столетие джаз любим и популярен в музыкальной истории России и Санкт-Петербурга. Поэтому вполне уместно, что именно этот город принимает мероприятие, рассчитанное на популяризацию и выражение любви к этому жанру музыки, — говорит американский пианист Херби Хэнкок и добавляет, — с помощью джаза можно общаться. Джаз — это универсальный язык, который помогает, с одной стороны, вариативно его использовать, с другой — уважать ценности, которые накоплены в каждом сообществе».