В Кемерово хотят провести гей-парад

Кемерово, 1 мая. Руководитель проекта GayRussia.ru, ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил, что в Кемерово планируется проведение гей-парада. По его словам, помимо Кемерово в основном это будут российские города, где ЛГБТ-активисты уже подавали заявки в 2017 году и дела по которым рассматриваются в Европейском суде по правам человека.

«Мы планируем подать заявки в этом году, а когда, пока сказать не могу, как и в каких именно городах», — сказал Алексеев в интервью «Газете Кемерова».

Ранее ЛГБТ-активист планировал провести акции в Новокузнецке, Прокопьевске или Киселевске. По его словам, заявки на проведение ЛГБТ- мероприятий будут поданы уже в этом году.

Напомним, в августе участники гей-парада в Одессе объявили сидячий протест из-за того, что полиция не смогла обеспечить безопасное движение «Марша равенства» по городу.