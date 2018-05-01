Меню
Общество
В Кемерово хотят провести гей-парад
Новости Сирии
Сирия: первая партия боевиков эвакуирована из Дамаска в Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    В Кемерово хотят провести гей-парад

    553

    В Кемерово хотят провести гей-парад

    Кемерово, 1 мая. Руководитель проекта GayRussia.ru, ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил, что в Кемерово планируется проведение гей-парада. По его словам, помимо Кемерово в основном это будут российские города, где ЛГБТ-активисты уже подавали заявки в 2017 году и дела по которым рассматриваются в Европейском суде по правам человека.

    «Мы планируем подать заявки в этом году, а когда, пока сказать не могу, как и в каких именно городах», — сказал Алексеев в интервью «Газете Кемерова».

    Ранее ЛГБТ-активист планировал провести акции в Новокузнецке, Прокопьевске или Киселевске. По его словам, заявки на проведение ЛГБТ- мероприятий будут поданы уже в этом году.

    Напомним, в августе участники гей-парада в Одессе объявили сидячий протест из-за того, что полиция не смогла обеспечить безопасное движение «Марша равенства» по городу.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.