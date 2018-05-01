Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в России

Москва, 1 мая. Составлен список пяти самых недорогих, но надежных внедорожников, которые можно приобрести в России. Пределом стоимости автомобиля были указаны полмиллиона рублей.

Эксперты провели исследование на автомобильном рынке в России. Они определили пять лучших внедорожников, которые можно приобрести по максимально низкой цене.

Топ-5 возглавляет Chevrolet Niva. Специалисты отметили его способность преодолевать бездорожье. Кроме того, они указали, что запчасти для этого автомобиля можно приобрести по доступным ценам.

Второе место занял Suzuki Grand Vitara с двигателем объемом 1,6 — 2,4-литра. Эксперты отметили, что запчасти владельцам этой модели обойдутся не дешево, однако этот внедорожник смело можно назвать надежным.

Тройку лидеров замыкает Nissan X-Trail. Специалисты советуют обратить внимание на модели выпуска 2000 — 2007 годов и только 2,5-литровым бензиновым двигателем.

Также в рейтинг попали Jeep Cherokee 2001 — 2007 годов выпуска и внедорожники Skoda Octavia Scout с двухлитровым мотором и МКПП, выпущенные в период с 2004 по 2009 года.