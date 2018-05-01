Меню
Технологии
Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в России
Новости Сирии
Сирия: первая партия боевиков эвакуирована из Дамаска в Идлиб
Следующая новость
Загрузка...

    Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в России

    4173

    Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в России

    Москва, 1 мая. Составлен список пяти самых недорогих, но надежных внедорожников, которые можно приобрести в России. Пределом стоимости автомобиля были указаны полмиллиона рублей.

    Эксперты провели исследование на автомобильном рынке в России. Они определили пять лучших внедорожников, которые можно приобрести по максимально низкой цене.

    Топ-5 возглавляет Chevrolet Niva. Специалисты отметили его способность преодолевать бездорожье. Кроме того, они указали, что запчасти для этого автомобиля можно приобрести по доступным ценам.

    Второе место занял Suzuki Grand Vitara с двигателем объемом 1,6 — 2,4-литра. Эксперты отметили, что запчасти владельцам этой модели обойдутся не дешево, однако этот внедорожник смело можно назвать надежным.

    Тройку лидеров замыкает Nissan X-Trail. Специалисты советуют обратить внимание на модели выпуска 2000 — 2007 годов и только 2,5-литровым бензиновым двигателем.

    Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в России

    Также в рейтинг попали Jeep Cherokee 2001 — 2007 годов выпуска и внедорожники Skoda Octavia Scout с двухлитровым мотором и МКПП, выпущенные в период с 2004 по 2009 года.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.