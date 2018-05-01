Оттирайте тщательнее: украинцы посмеялись над закрашивающими пророссийское граффити радикалами

Киев, 1 мая. В центре столицы Украины появилось граффити «Киев — русский город». Об этом сообщает «ПолитНавигатор» в социальной сети Facebook.

Украинские националисты выразили возмущение тем, что киевские власти в течение нескольких дней никак не реагировали на пророссийский лозунг.

В результате радикалы самостоятельно закрасили граффити.

Украинские пользователи отреагировали на новость и отметили, что радикалам надо идти в армию, а не заниматься ерундой.

«Оттирайте тщательнее», — посмеялся один пользователь.

«Феерическая фотография, на которой два дегенерата всматриваются в каменную плиту в надежде найти там хоть немного ума», — отметил еще один украинец.

«А почему они не в армии? Страшно? Или откупились?» — задается вопросом еще один участник дискуссии.

Ранее сообщалось, что вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине.