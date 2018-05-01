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Оттирайте тщательнее: украинцы посмеялись над закрашивающими пророссийское граффити радикалами
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    Оттирайте тщательнее: украинцы посмеялись над закрашивающими пророссийское граффити радикалами

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    Оттирайте тщательнее: украинцы посмеялись над закрашивающими пророссийское граффити радикалами

    Киев, 1 мая. В центре столицы Украины появилось граффити «Киев — русский город». Об этом сообщает «ПолитНавигатор» в социальной сети Facebook.

    Украинские националисты выразили возмущение тем, что киевские власти в течение нескольких дней никак не реагировали на пророссийский лозунг.

    В результате радикалы самостоятельно закрасили граффити.

    Украинские пользователи отреагировали на новость и отметили, что радикалам надо идти в армию, а не заниматься ерундой.

    «Оттирайте тщательнее», — посмеялся один пользователь.

    «Феерическая фотография, на которой два дегенерата всматриваются в каменную плиту в надежде найти там хоть немного ума», — отметил еще один украинец.

    «А почему они не в армии? Страшно? Или откупились?» — задается вопросом еще один участник дискуссии.

    Ранее сообщалось, что вандалы уничтожили памятник советскому генералу Ватутину на Украине.

    Автор: Дана Балан
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