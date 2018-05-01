Меню
Новости Сирии
Армия Сирии нанесла удары по террористам на юге Дамаска
Общество
В Кемерово хотят провести гей-парад
Следующая новость
Загрузка...

    Армия Сирии нанесла удары по террористам на юге Дамаска

    123

    Армия Сирии нанесла удары по террористам на юге Дамаска

    Дамаск, 1 мая. Правительственные войска Сирии нанесли удары по позициям террористов на юге Дамаска, сообщили военные источники в САР.

    Авиация армии Сирии осуществила интенсивную бомбардировку позиций террористов на южных окраинах Дамаска. В результате удалось ликвидировать большое число боевиков, а также боевой техники экстремистов.

    Отмечается, что правительственные войска намерены вести антитеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.

    Как передают зарубежные СМИ, также началось выполнение соглашения об эвакуации боевиков в Идлиб в обмен на освобождение 5000 мирных сирийцев.

    Армия Сирии нанесла удары по террористам на юге Дамаска

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.