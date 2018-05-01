Армия Сирии нанесла удары по террористам на юге Дамаска

Дамаск, 1 мая. Правительственные войска Сирии нанесли удары по позициям террористов на юге Дамаска, сообщили военные источники в САР.

Авиация армии Сирии осуществила интенсивную бомбардировку позиций террористов на южных окраинах Дамаска. В результате удалось ликвидировать большое число боевиков, а также боевой техники экстремистов.

Отмечается, что правительственные войска намерены вести антитеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.

Как передают зарубежные СМИ, также началось выполнение соглашения об эвакуации боевиков в Идлиб в обмен на освобождение 5000 мирных сирийцев.