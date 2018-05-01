Развратное поведение: тюменец просит Путина лишить Киркорова звания народного артиста

Тюмень, 1 мая. Петицию с требованием лишить российского поп-музыканта Филиппа Киркорова почетного звания народного артиста России разместили в Сети.

Причиной для возмущения автора петиции, которая адресована президенту России Владимиру Путину и министру культуры Владимиру Мединскому, стал новый клип на композицию «Цвет настроения синий».

Как отметил автор петиции Антон Тихонов, в клипе «открыто пропагандируется развратное поведение, а также употребление алкогольных напитков и используется нецензурная лексика».

«Этим клипом поп-исполнитель дискредитировал себя и утратил право находиться в списке народных артистов наряду, к примеру, с такими великими людьми, как Исаак Шварц, Константин Райкин, Алексей Герман», — подчеркнул Тихонов.

По мнению жителя Тюмени, это противоречит «моральному облику человека, носящего звание народного артиста». Автор документа также уверен, что артист должен говорить молодым людям о ценностях.