Меню
Общество
Развратное поведение: тюменец просит Путина лишить Киркорова звания народного артиста
Общество
В Кемерово хотят провести гей-парад
Следующая новость
Загрузка...

    Развратное поведение: тюменец просит Путина лишить Киркорова звания народного артиста

    260

    Развратное поведение: тюменец просит Путина лишить Киркорова звания народного артиста

    Тюмень, 1 мая. Петицию с требованием лишить российского поп-музыканта Филиппа Киркорова почетного звания народного артиста России разместили в Сети.

    Причиной для возмущения автора петиции, которая адресована президенту России Владимиру Путину и министру культуры Владимиру Мединскому, стал новый клип на композицию «Цвет настроения синий».

    Как отметил автор петиции Антон Тихонов, в клипе «открыто пропагандируется развратное поведение, а также употребление алкогольных напитков и используется нецензурная лексика».

    «Этим клипом поп-исполнитель дискредитировал себя и утратил право находиться в списке народных артистов наряду, к примеру, с такими великими людьми, как Исаак Шварц, Константин Райкин, Алексей Герман», — подчеркнул Тихонов.

    По мнению жителя Тюмени, это противоречит «моральному облику человека, носящего звание народного артиста». Автор документа также уверен, что артист должен говорить молодым людям о ценностях.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.