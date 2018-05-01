Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму

Симферополь, 1 мая. Самолет А-321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить экстренную посадку в Крыму.

ЧП произошло накануне, 30 апреля. Самолет вылетел из Москвы и направлялся в Симферополь. Однако при подготовке к посадке произошел инцидент — экипаж выявил неполадку в работе воздушного судна.

«30 апреля в процессе выполнения захода на посадку самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего по маршруту «Домодедово» – «Симферополь», экипажем была выявлена техническая неисправность», — подтвердили источники РИА Новости.

В аэропорт прибыли крымские экстренные службы, однако их помощь не потребовалась: самолет успешно приземлился.

Накануне пассажир рейса Москва — Алматы и охранники рэпера Тимати устроили потасовку при посадке в самолет. Мужчину, проявившего излишний интерес к музыканту, успокоили силой.