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Видео погони ДПС за лихачом в центре Владивостока бурно обсуждают в Сети
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    Видео погони ДПС за лихачом в центре Владивостока бурно обсуждают в Сети

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    Видео погони ДПС за лихачом в центре Владивостока бурно обсуждают в Сети

    Владивосток, 1 мая. Видео погони сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС) за нарушителем в центре Владивостока опубликовали в Сети.

    Как рассказали очевидцы, водитель седана не остановился по требованию инспекторов ГИБДД, после чего началась погоня за нарушителем. К операции подключилось несколько патрульных автомобилей, которые в результате смогли заблокировать лихача, сообщает Deita.ru

    Пользователи бурно обсуждают инцидент в социальных сетях.

    «На что рассчитывал этот парень, уходя от погони?» — написал один из пользователей.

    «Как в кино», — отметил еще один участник дискуссии.

    Автор: Дана Балан
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