Видео погони ДПС за лихачом в центре Владивостока бурно обсуждают в Сети

Владивосток, 1 мая. Видео погони сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС) за нарушителем в центре Владивостока опубликовали в Сети.

Как рассказали очевидцы, водитель седана не остановился по требованию инспекторов ГИБДД, после чего началась погоня за нарушителем. К операции подключилось несколько патрульных автомобилей, которые в результате смогли заблокировать лихача, сообщает Deita.ru.

Пользователи бурно обсуждают инцидент в социальных сетях.

«На что рассчитывал этот парень, уходя от погони?» — написал один из пользователей.