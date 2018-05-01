Видео погони ДПС за лихачом в центре Владивостока бурно обсуждают в Сети
Владивосток, 1 мая. Видео погони сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС) за нарушителем в центре Владивостока опубликовали в Сети.
Как рассказали очевидцы, водитель седана не остановился по требованию инспекторов ГИБДД, после чего началась погоня за нарушителем. К операции подключилось несколько патрульных автомобилей, которые в результате смогли заблокировать лихача, сообщает Deita.ru.
Пользователи бурно обсуждают инцидент в социальных сетях.
«На что рассчитывал этот парень, уходя от погони?» — написал один из пользователей.
«Как в кино», — отметил еще один участник дискуссии.