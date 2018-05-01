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Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинции Латакия
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинции Латакия

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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинции Латакия

    Москва. 1 мая. РФ в комиссии по перемирию в Сирийской республике за минувшие сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, турецкие наблюдатели сообщили о шести нарушениях. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

    Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала два случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкая сторона зафиксировала нарушения в провинциях: Хомс – три, Идлиб – три.

    Напомним, ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что свыше 60 тысяч жителей пригорода Дамаска Восточная Гута вернулись в свои дома из лагерей беженцев.

    Автор: Тимур Румянцев
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