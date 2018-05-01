ВСУ почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

Донецк, 1 мая. Украинские силовики почти 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

По данным ДНР, ВСУ за сутки выпустили по территории республики 70 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Более 30 мин и снарядов пришлись на район Горловки. Также киевские военнослужащие использовали при обстрелах гранатометы, вооружения БМП и стрелковое оружие.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 28 раз», — констатировали в СЦКК.

Ранее сообщалось, что ВСУ накануне, 30 апреля, в первой половине дня открыли огонь по районам семи населенных пунктов ДНР.