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ВСУ почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР
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    ВСУ почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

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    ВСУ почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

    Донецк, 1 мая. Украинские силовики почти 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

    По данным ДНР, ВСУ за сутки выпустили по территории республики 70 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Более 30 мин и снарядов пришлись на район Горловки. Также киевские военнослужащие использовали при обстрелах гранатометы, вооружения БМП и стрелковое оружие.

    «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 28 раз», — констатировали в СЦКК.

    ВСУ почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР

    Ранее сообщалось, что ВСУ накануне, 30 апреля, в первой половине дня открыли огонь по районам семи населенных пунктов ДНР.

    Автор: Катерина Тимошенская
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