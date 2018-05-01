Меню
Происшествия
Оперная певица Мая Кулиева умерла в Ашхабаде
Политика
Политолог объяснил, что Меркель могла посоветовать Трампу по поводу Путина
Следующая новость
Загрузка...

    Оперная певица Мая Кулиева умерла в Ашхабаде

    3046

    Оперная певица Мая Кулиева умерла в Ашхабаде

    Ашхабад, 1 мая. Народная артистка Советского Союза Мая Кулиева умерла в Туркмении на 98-м году жизни. Она являлась первой в истории Туркменистана исполнительницей оперных арий европейских произведений.

    В настоящее время другие подробности не сообщаются.

    Напомним, Кулиева училась в Московской государственной консерватории имени Чайковского по специальности певицы оперного театра. Исполнительница работала в течение долгого времени в Туркменском государственном академическом театре оперы и балета, затем — оперной солисткой и ведущим режиссером-постановщиком.

    Кулиева стала народной артисткой СССР в 1955 году.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.