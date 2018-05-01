Оперная певица Мая Кулиева умерла в Ашхабаде

Ашхабад, 1 мая. Народная артистка Советского Союза Мая Кулиева умерла в Туркмении на 98-м году жизни. Она являлась первой в истории Туркменистана исполнительницей оперных арий европейских произведений.

В настоящее время другие подробности не сообщаются.

Напомним, Кулиева училась в Московской государственной консерватории имени Чайковского по специальности певицы оперного театра. Исполнительница работала в течение долгого времени в Туркменском государственном академическом театре оперы и балета, затем — оперной солисткой и ведущим режиссером-постановщиком.

Кулиева стала народной артисткой СССР в 1955 году.