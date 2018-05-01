Цивилев опроверг информацию о репетиции шествия «Бессмертного полка» в Кемерово

Москва, 1 мая. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что никаких репетиций народного шествия «Бессмертного полка» 7 и 8 мая в Кемерово. Таким образом он опроверг информацию СМИ о том, что городе якобы произойдет репетиция шествия «Бессмертного полка».

«Бессмертный полк» — это истинно народная акция, которая живёт искренним и свободным желанием людей в день великой Победы пройти по улицам вместе друг с другом и со своими родными, совершившими величайший подвиг в истории. — написал глава региона на своей официальной публичной странице в социальной сети ВКонтакте. — Это человеческий и гражданский порыв, к которому неприменимо понятие фальши и административных рамок», передает издание «Газета Кемерова».

Напомним, ранее сообщалось, что улицы в центре Москвы будут перекрыты 9 мая для проведения шествия «Бессмертного полка».