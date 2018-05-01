В Киеве предложили ввести курортный сбор для отдыхающих в Крыму украинцев

Киев, 1 мая. На Украине предложили ввести туристический сбор для граждан Украины, которые едут на отдых в Крым. Соответствующая петиция опубликована на сайте интернет-представительства президента страны.

Автор инициативы заявил, что взимать денежный сбор необходимо с украинцев, не имеющих крымскую прописку, но посещающих российский полуостров.

Петиция была опубликована на сайте в минувшую пятницу, 27 апреля. На данный момент ее подписали всего лишь 17 человек, тогда как для рассмотрения документа необходимо набрать 25 тысяч подписей.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.